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    Азаренко уступила Ястремской в 1/8 финала Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA Виктория Азаренко
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, уступив представительнице Украины Даяне Ястремской, занимающей 93-ю строчку рейтинга.

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    Ястремская обыграла свою соперницу со счётом 7:6 (8:6); 6:4.

    Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 7 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ястремской пять эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

    В следующем матче, который состоится в рамках четвертьфинала Australian Open, Даяна Ястремская сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая несколько минут назад добилась победы на отказе Элины Свитолиной и также вышла в четвертьфинал турнира.

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