Алькарас рассказал, почему не играл перед Australian Open

Вторая ракетка мира, испанецобъяснил, почему не стал проводить турниры перед стартом Australian Open 2024.

В первом раунде испанец встретится с французом Ришаром Гаске.

«Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн.

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Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают. Думаю, я готов добиться хороших результатов здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open 2024.