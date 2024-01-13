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    Алькарас рассказал, почему не играл перед Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас объяснил, почему не стал проводить турниры перед стартом Australian Open 2024.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В первом раунде испанец встретится с французом Ришаром Гаске.

    «Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн.

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    Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают. Думаю, я готов добиться хороших результатов здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open 2024.

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