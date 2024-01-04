ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • 10:01
    • Касаткина победила Линетт и пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
  • 12:05
    • Черышев заявил о готовности играть в России
  • 12:02
    • Агент Кастаньо: Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
  • 11:23
    • Клуб Головина подписал защитника сборной Германии
  • 11:13
    • Два московских клуба хотят подписать капитана португальского «Фамаликана»
    Все новости спорта

    Свитолина обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Свитолина Эмма Радукану
    Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого составляет 267 тысяч долларов.

    Элина Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина

    В матче второго круга Свитолина одержала волевую победу над британкой Эммой Радукану — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты.

    Элина за это время выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Мари Боузкова, которая во втором раунде обыграла американку Аманду Анисимову.

  • Джокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси
  • Самый справедливый рейтинг лучших спортсменов 2023 года
  • 28/12/2023

    • Для Радукану это был второй матч после травмы, из-за которой она не играла с апреля 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» на Канарах «Лас-Пальмас»?
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли Надаль разгромить Кублера?
  • Кублер — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кублер — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры