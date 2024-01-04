Свитолина обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

Украинкавышла в четвертьфинал турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого составляет 267 тысяч долларов.

В матче второго круга Свитолина одержала волевую победу над британкой Эммой Радукану — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты.

Элина за это время выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Мари Боузкова, которая во втором раунде обыграла американку Аманду Анисимову.

Для Радукану это был второй матч после травмы, из-за которой она не играла с апреля 2023 года.