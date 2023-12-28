ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • 13:25
    • «Авангард» продлил контракт с форвардом Буше
  • 13:50
    • «Ман Сити» определился с главной трансферной целью
  • 13:14
    • Игрок «Спартака» вошел в заявку ДР Конго на Кубок африканских наций
  • 12:59
    • Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян
  • 12:13
    • «Удинезе» отреагировал на слухи об интересе к лидеру «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Энди Маррей сообщил, когда уйдет из тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис Энди Мюррей ATP Рафаэль Надаль
    Бывшая ракетка мира Энди Маррей (42-е место в рейтинге ATP) рассказал, когда планирует завершить свою теннисную карьеру.

    Энди Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей

    «Тело старое, но я всё ещё люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома немного сложнее — у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать», — цитирует британца Daily Express.

  • Теннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 25/12/2023

    • Энди Маррей прилетел в Австралию для участия в турнире Brisbane International, который состоится с 31 декабря по 7 января. Вместе с ним там планирует там играть Рафаэль Надаль, возобновляющий свою карьеру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Ак Барс» и «Металлург» Мг сделают акцент на атаке?
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры