Энди Маррей сообщил, когда уйдет из тенниса

Бывшая ракетка мира(42-е место в рейтинге ATP) рассказал, когда планирует завершить свою теннисную карьеру.

«Тело старое, но я всё ещё люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома немного сложнее — у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать», — цитирует британца Daily Express.

Энди Маррей прилетел в Австралию для участия в турнире Brisbane International, который состоится с 31 декабря по 7 января. Вместе с ним там планирует там играть Рафаэль Надаль, возобновляющий свою карьеру.