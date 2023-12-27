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    Монфис ответил на вопрос о завершении карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Гаэль Монфис
    Французский теннисист Гаэль Монфис дал свой комментарий по поводу потенциально возможного завершения карьеры.

    Гаэль Монфис
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    Гаэль Монфис

    «Реальность такова, что я люблю спорт. Мне действительно нравится находиться на теннисном корте. Это то, чего я не могу отрицать, и это просто потрясающе — быть там.

    Сам я не хочу останавливаться, но, конечно, путешествовать и идти на жертвы всё труднее. Во мне всё ещё есть этот маленький огонёк, и он помогает мне продолжать идти вперёд. Когда я играю, со мной всё в порядке — но я не буду врать, восстанавливаться всё сложнее. Я должен по-другому работать со своей физической формой, но стараюсь убедить себя, что возраст — это всего лишь цифра», — приводит слова Монфиса TheTennisLetter.

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