Монфис ответил на вопрос о завершении карьеры

Французский теннисистдал свой комментарий по поводу потенциально возможного завершения карьеры.

«Реальность такова, что я люблю спорт. Мне действительно нравится находиться на теннисном корте. Это то, чего я не могу отрицать, и это просто потрясающе — быть там.

Сам я не хочу останавливаться, но, конечно, путешествовать и идти на жертвы всё труднее. Во мне всё ещё есть этот маленький огонёк, и он помогает мне продолжать идти вперёд. Когда я играю, со мной всё в порядке — но я не буду врать, восстанавливаться всё сложнее. Я должен по-другому работать со своей физической формой, но стараюсь убедить себя, что возраст — это всего лишь цифра», — приводит слова Монфиса TheTennisLetter.

37-летний Монфис сейчас является 74-й ракеткой мира.