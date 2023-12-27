Джокович: Надеюсь, моя карьера будет продолжаться до 40 лет, а, может быть, и после

Первая ракетка мираиз Сербии поделился своими карьерными планами.

«Я знаю Том Брэди лично, я многому научился у него, на его примере, Надеюсь, моя карьера будет продолжаться до 40 лет, а, может быть, и после. Увидим.

Сейчас я чувствую себя прекрасно в своем теле и играю в теннис очень высокого уровня. Сезон 2023 года был одним из лучших в моей жизни, и зачем останавливаться, если ты по-прежнему отлично играешь.

Я буду продолжать и посмотрю, как далеко это меня заведет», — сказал Джокович в интервью в соцсетях

Напомним, Джокович завершил 2023-й год лидером рейтинга ATP. Он является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».