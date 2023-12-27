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    Джокович: Надеюсь, моя карьера будет продолжаться до 40 лет, а, может быть, и после

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии поделился своими карьерными планами.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я знаю Том Брэди лично, я многому научился у него, на его примере, Надеюсь, моя карьера будет продолжаться до 40 лет, а, может быть, и после. Увидим.

    Сейчас я чувствую себя прекрасно в своем теле и играю в теннис очень высокого уровня. Сезон 2023 года был одним из лучших в моей жизни, и зачем останавливаться, если ты по-прежнему отлично играешь.

    Я буду продолжать и посмотрю, как далеко это меня заведет», — сказал Джокович в интервью в соцсетях

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    • Напомним, Джокович завершил 2023-й год лидером рейтинга ATP. Он является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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