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    Свентек: Буду играть еще долго

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, что собирается делать после завершения профессиональной карьеры.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Я думала об этом, но могу сказать, что ответ на этот вопрос постоянно меняется. Я стараюсь не углубляться в анализ, потому что не знаю, в какой ситуации окажусь через 5–10 лет. На самом деле трудно что-то спрогнозировать. Но я из тех людей, которые любят доводить начатое до конца, поэтому, наверное, буду играть ещё долго.

    Однако люди меняются, жизненные пути у всех разные, и ты не знаешь, что произойдёт через 10 лет. Вот почему я стараюсь не думать об этом. Сейчас я сосредоточена на ближайшей тренировке», — приводит слова Свентек Tennis Infinity со ссылкой на Grupa PZU.

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    На данный момент Свентек является первой ракеткой мира. Полька завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA.

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