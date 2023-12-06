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    Тренер Медведева: Его проблемы с подачами вызваны несколькими причинами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о проблемах с подачей у спортсмена в 2023 году.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Проблемы с подачами вызваны несколькими причинами. Есть техническая сторона ― движение, проблемы с подбросом, которые провоцировали ошибки. Это базовые вещи. Например, иногда после двойных ошибок я просто говорил ему: "Даниил, ты просто не вытолкнул себя вперёд, это же простая ошибка". Это простейшие вещи, которые временами нас подводили.

    Почему? Это вот уже другая сторона вопроса ― ментальная. Временами эмоции провоцировали эти ошибки. Если посмотреть назад, у него и в прошлом были большие матчи, в которых он тоже допускал двойные ошибки, но это его тогда не волновало. А в этом сезоне это выглядело так ― после каждого матча с большим количеством двойных он вёл себя так, будто никогда до этого не делал двойных ошибок, всегда подавал идеально, а теперь начал подавать дерьмово, и это немного прибивало его», — сказал Сервара «Чемпионату».

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