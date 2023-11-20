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    Свентек, Соболенко и Рыбакина претендуют на звание лучшей теннисистки года по версии WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек Кори Гауфф  Джессика Пегула Маркета Вондроушова Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина Жасмин Паолини Чжу Линь Ван Синьюй Каролина Мухова Элина Свитолина
    WTA представила ежегодные номинации по итогам сезона.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Теннисистка года: Ига Свентек, Арина Соболенко, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова.

    Дуэт года: Гауфф/Пегула, Хантер/Мертенс, Крейчикова/Синякова, Дабровски/Рутлифф, Зигемунд/Звонарёва

    Прогресс года: Чжу Линь, Синьюй Ван, Кэти Бултер, Чжэн Циньвэнь, Ясмин Паолини

    Камбэк года: Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Элина Свитолина, Се Шувей, Анастасия Павлюченкова

    Тренер года: Брэд Гилберт (Гауфф), Томаш Викторовский (Швентек), Антон Дубров (Соболенко), Эмиль Миске (Мухова), Стефано Вуков (Рыбакина), Раймон Слюйтер (Свитолина)

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