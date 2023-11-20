Свентек, Соболенко и Рыбакина претендуют на звание лучшей теннисистки года по версии WTA

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
Теннисистка года: Ига Свентек, Арина Соболенко, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова.
Дуэт года: Гауфф/Пегула, Хантер/Мертенс, Крейчикова/Синякова, Дабровски/Рутлифф, Зигемунд/Звонарёва
Прогресс года: Чжу Линь, Синьюй Ван, Кэти Бултер, Чжэн Циньвэнь, Ясмин Паолини
Камбэк года: Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Элина Свитолина, Се Шувей, Анастасия Павлюченкова
Тренер года: Брэд Гилберт (Гауфф), Томаш Викторовский (Швентек), Антон Дубров (Соболенко), Эмиль Миске (Мухова), Стефано Вуков (Рыбакина), Раймон Слюйтер (Свитолина)