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    Синнер: Джокович лучше сыграл в важные моменты, вот и все

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Новак Джокович  Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP от Новака Джоковича.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Сегодня он играл очень хорошо, особенно в глубине корта. Но мне кажется, что в некоторых моментах меня подвела реакция. Мне показалось, что я немного просел физически. Когда ты проседаешь в матче против лучшего игрока мира, он использует это по полной. Я старался оставаться в игре, хорошо подавать. Я допустил несколько ошибок. И, возможно, немного потерял концентрацию, потому что, например, при счёте 40:40, 3:4 я ошибся на лёгком форхенде.

    Полтора сета он очень хорошо подавал. Было тяжело играть. Но, с другой стороны, я получал удовольствие от матча. Конечно, это же финал. Это нечто другое. Он заслужил победу. Лучше сыграл в важные моменты, вот и все», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

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