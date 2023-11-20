Синнер: Джокович лучше сыграл в важные моменты, вот и все

Итальянский теннисистпрокомментировал поражение в финале Итогового чемпионата ATP от

«Сегодня он играл очень хорошо, особенно в глубине корта. Но мне кажется, что в некоторых моментах меня подвела реакция. Мне показалось, что я немного просел физически. Когда ты проседаешь в матче против лучшего игрока мира, он использует это по полной. Я старался оставаться в игре, хорошо подавать. Я допустил несколько ошибок. И, возможно, немного потерял концентрацию, потому что, например, при счёте 40:40, 3:4 я ошибся на лёгком форхенде.

Полтора сета он очень хорошо подавал. Было тяжело играть. Но, с другой стороны, я получал удовольствие от матча. Конечно, это же финал. Это нечто другое. Он заслужил победу. Лучше сыграл в важные моменты, вот и все», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.