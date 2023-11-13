Павлюченкова — про Касаткину: Нас никто не заставляет играть

Российская теннисисткавысказалась по поводу слов, которая в своем влоге жаловалась на тяжелый график в женском туре.

«Когда мне было столько же лет, сколько ей, и я ездила по турнирам нон-стоп с января по ноябрь, то это было, конечно, тяжело. Но при всей моей любви к Даше я не совсем с ней согласна. Потому что нас силком никто не заставляет ничего делать. Если ты устал и не хочешь играть, то можешь взять паузу и этого не делать.

Возьмем мою сегодняшнюю ситуацию, когда я сидела без игр. Сидела, когда хотела, но не могла поехать на турнир, так как не было возможности. Когда я услышала, что говорит Даша, мне хотелось сказать: "Даш, давай поменяемся местами. Я с удовольствием поеду и сыграю в Чжухае или еще где-то". Конечно, всем сложно, но как-то нечестно получается: вроде хочу все сыграть, но устаю. Логика такая себе здесь. Надеюсь, что после этого интервью она меня не заблочит в Whatsapp. Но я не на сто процентов с ней в этом согласна.

Было видно, что она физически и морально устала. Говорила: "Настя, я больше не могу". Я в принципе ее понимаю, но повторюсь, что в этом году была готова поменяться с ней местами», — сказала Павлюченкова «СЭ».