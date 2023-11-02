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    Тим проиграл Руне на турнире в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Доминик Тим Хольгер Руне
    Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу во втором круге турнира в Париже.

    Хольгер Руне
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    Хольгер Руне

    В двух сетах он переиграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Датчанин сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету австрийца четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

    В следующем раунде Руне сразится с немцем Даниелем Альтмайером.

    В другой встрече итальянец Янник Синнер победил американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Следующим соперником итальянского теннисиста будет Алекс Де Минаур из Австралии.

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