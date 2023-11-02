Тим проиграл Руне на турнире в Париже

Датский теннисистодержал победу во втором круге турнира в Париже.

В двух сетах он переиграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Датчанин сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету австрийца четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Руне сразится с немцем Даниелем Альтмайером.

В другой встрече итальянец Янник Синнер победил американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Следующим соперником итальянского теннисиста будет Алекс Де Минаур из Австралии.