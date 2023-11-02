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    Рублев и Хачанов не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Париже.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Пара из России за 1 час 35 минут проиграла Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

    Рублёв и Хачанов шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Колхофа и Скупски 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

    Скупски и Колхоф за выход в полуфинал сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Рожер-Васслен (Франция).

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