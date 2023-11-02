Рублев и Хачанов не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Париже

Россиянене смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Париже.

Пара из России за 1 час 35 минут проиграла Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

Рублёв и Хачанов шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Колхофа и Скупски 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Скупски и Колхоф за выход в полуфинал сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Рожер-Васслен (Франция).