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    Чесноков: С такой игрой Сафиуллин может подняться в топ-20

    Теннис Прогнозы на теннис Роман Сафиуллин Карлос Алькарас ATP
    Советский и российский теннисист Андрей Чесноков признался, что его впечатлила игра Романа Сафиуллина в матче с Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) на «Мастерсе» в Париже.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    «Победа Сафиуллина над Алькарасом — сенсация, честно сказать. Для Сафиуллина это сверхзолотой год. По той игре, которую он показывает, он совершенно точно может претендовать на топ-20.

    В начале матча Алькарас взял его подачу, но Сафиуллин не расстроился и начал играть ещё лучше.

    Если брать Алькараса, то это какая-то машина, сгусток мышц. Нужно держать его удар, что Сафиуллин и делал. Он играл на скорости Алькараса.

    Сафиуллин очень здорово сыграл на скорости Алькараса и очень здорово держал ногами корт. Он молодец.

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    • В этом сезоне Сафиуллин здорово стрельнул и закалился в матчах. Даже проигрыши его закалили и дали толчок, [который пригодился,] чтобы сегодня победить Алькараса. Для Сафиуллина это уже второй матч (на самом деле даже четвертый, поскольку Роман стартовал здесь с квалификации — прим.) — он выигрался. Для Алькараса это был первый матч. Первый матч всегда проводить сложно. Особенно когда Сафиуллин с такими амбициями сыграл потрясающий матч!», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

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