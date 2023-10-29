Свентек: Я не могу постоянно побеждать

Вторая ракетка мира, полькавысказалась о нынешнем сезоне.

В 2023 году теннисистка одержала победу на «Ролан Гаррос», а также выиграла четыре турнира WTA.

«Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время. Так что это был более нормальный сезон.

Я не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла турнир "Большого шлема", так что… Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

Сейчас Свентек готовится к старту Итогового турнира WTA, который пройдет в Канкуне (Мексика).