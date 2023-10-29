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    Свентек: Я не могу постоянно побеждать

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    Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек высказалась о нынешнем сезоне.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    В 2023 году теннисистка одержала победу на «Ролан Гаррос», а также выиграла четыре турнира WTA.

    «Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время. Так что это был более нормальный сезон.

    Я не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла турнир "Большого шлема", так что… Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

    Сейчас Свентек готовится к старту Итогового турнира WTA, который пройдет в Канкуне (Мексика).

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