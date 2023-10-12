Рублев: После US Open я играю очень хорошо

Россиянинпрокомментировал победу над американцем(7:5, 7:5) в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

Следующим соперником Рублева станет француз Юго Эмбер.

«Я смог быть более спокойным, не расстраиваться, особенно когда он сделал брейк в первом сете. Я играл очень хорошо.

Мне немного не повезло, что вначале я проигрывал на своей подаче 15:40. Пол сделал брейк, но потом я смог сделать обратный брейк. В итоге мне повезло немного больше, и я сыграл лучше в конце обоих сетов.

После US Open я играю очень хорошо. Я чувствовал это на тренировках, но нужно время, чтобы перенести это на турниры и обрести уверенность. На этой неделе я чувствую себя очень хорошо, так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.