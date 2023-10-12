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    Рублев: После US Open я играю очень хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Томми Пол ATP
    Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над американцем Томми Полом (7:5, 7:5) в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Следующим соперником Рублева станет француз Юго Эмбер.

    «Я смог быть более спокойным, не расстраиваться, особенно когда он сделал брейк в первом сете. Я играл очень хорошо.

    Мне немного не повезло, что вначале я проигрывал на своей подаче 15:40. Пол сделал брейк, но потом я смог сделать обратный брейк. В итоге мне повезло немного больше, и я сыграл лучше в конце обоих сетов.

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    • После US Open я играю очень хорошо. Я чувствовал это на тренировках, но нужно время, чтобы перенести это на турниры и обрести уверенность. На этой неделе я чувствую себя очень хорошо, так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

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