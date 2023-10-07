Свентек обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Польская теннисисткастала первой финалисткой турнира WTA 1000 в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

В матче 1/2 финала Свентек одержала победу над американкой Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Ига за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Свентек прервала 16-матчевую победную серию Гауфф, которая перед этим выиграла турнир в Цинциннати и стала чемпионкой Открытого чемпионата США.

Во втором полуфинале встретятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.