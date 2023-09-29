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    Веснина поделилась ожиданиями от матча Павлюченковой и Кудерметовой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Елена Веснина Вероника Кудерметова
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Токио между Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «Шансы 50 на 50. Анастасия сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции на колено, она начала играть относительно недавно после возвращения. У Вероники же данный сезон является не очень удачным — у нее небольшое количество побед. Поэтому на данный момент они находятся в одинаковых условиях. Честно скажу, я буду рада, если победит и Вероника, и Анастасия, и мне действительно жалко, что кому-то из них придется проиграть», — сказала Веснина «СЭ».

    В 1/4 финала Павлюченкова победила Екатерину Александрову — 6:2, 7:5. Кудерметова одолела вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

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