Веснина поделилась ожиданиями от матча Павлюченковой и Кудерметовой

Олимпийская чемпионкаподелилась ожиданиями от полуфинала турнира в Токио между

«Шансы 50 на 50. Анастасия сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции на колено, она начала играть относительно недавно после возвращения. У Вероники же данный сезон является не очень удачным — у нее небольшое количество побед. Поэтому на данный момент они находятся в одинаковых условиях. Честно скажу, я буду рада, если победит и Вероника, и Анастасия, и мне действительно жалко, что кому-то из них придется проиграть», — сказала Веснина «СЭ».

В 1/4 финала Павлюченкова победила Екатерину Александрову — 6:2, 7:5. Кудерметова одолела вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.