Алькарас признался, что хочет вернуть лидерство в рейтинге ATP

Испанский теннисистотметил, с каким настроем приехал на турнир в Пекин.

«Нас ждет действительно красивое сражение за первое место [в рейтинге] после великолепного выступления Джоковича в американских турнирах. Сейчас он является первой ракеткой мира. Я приехал сюда [в Китай] с дополнительной мотивацией — попытаться вернуть первое место в рейтинге. Я думаю об этом на каждой тренировке, в каждом турнире. Первое место — одна из моих главных целей. В этих замечательных турнирах я надеюсь показать хорошие результаты, чтобы приблизиться к Джоковичу или даже обойти его», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

На старте турнира в Пекине Алькарас сыграет с немцем Янником Ханфманом. Матч состоится 29 сентября.