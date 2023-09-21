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    Хачанов признался, что некоторое время не мог ходить из-за сильных болей

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Новак Джокович 
    Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос от Новака Джоковича испытывал сильные боли в ноге, которые не давали ему спокойно передвигаться.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Из-за этой травмы Хачанов был вынужден пропустить Уимблон и лишь недавно вернулся на теннисный корт.

    «Сухожилия, связки, сама кость — это был тоже своего рода стрессовый перелом, все взаимосвязано. Все началось с Австралии. Я играл хорошо, старался, но потом дошло до того, что после матча против Джоковича буквально не мог ходить. Я мог бы продолжать, но когда мне стало больно ходить — это был явный знак.

    Именно тогда мне пришлось остановиться. В каком-то смысле это было неудачей, потому что я был в очень хорошей форме и становился все ближе и ближе [к высоким результатам] — я доказал это своими результатами. Больше всего самому себе доказал», цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

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