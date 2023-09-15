Джокович: Алькарас — особенный парень. Его ждет грандиозная карьера, если он не будет получать травм

Сербский теннисистподелился мнением о 20-летнем испанском спортсмене

«Карлос Алькарас уже находится на высоком уровне. Он выступает в туре всего пару лет и уже выиграл два турнира "Большого шлема", а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории. Прошлый год был невероятным для парня, которому было всего 19 лет. Это действительно впечатляет.

Алькарас — особенный парень. Его ждет грандиозная карьера, если он не будет получать травм и будет поддерживать свой игровой уровень. Хотя никто не может гарантировать, что в конечном итоге он станет одним из лучших в истории», — сказал Джокович на пресс-конференции.