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    Джокович: Алькарас — особенный парень. Его ждет грандиозная карьера, если он не будет получать травм

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о 20-летнем испанском спортсмене Карлосе Алькарасе.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Карлос Алькарас уже находится на высоком уровне. Он выступает в туре всего пару лет и уже выиграл два турнира "Большого шлема", а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории. Прошлый год был невероятным для парня, которому было всего 19 лет. Это действительно впечатляет.

    Алькарас — особенный парень. Его ждет грандиозная карьера, если он не будет получать травм и будет поддерживать свой игровой уровень. Хотя никто не может гарантировать, что в конечном итоге он станет одним из лучших в истории», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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