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    Стало известно, когда Надаль вернется в тур

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль Australian Open ATP
    Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль надеется вернуться на корт перед Открытым чемпионатом Австралии. Об этом сообщил Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Рафа в порядке, восстанавливается. Если все пойдет по плану, он хочет вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии-2024», — приводит слова Тони Надаля El Desmarque de Cuatro.

    Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер ранее заявил, что Надаль может выступить на финальном турнире в ноябре.

  • Надаль намерен завершить карьеру в 2024 году
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    • Напомним, Надаль ни разу не играл с тех пор, как в начале года получил травму в матче против американца Маккензи Макдональда на Australian Open.

    Australian Open-2024 пройдет с 15 по 28 января.

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