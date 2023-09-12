Стало известно, когда Надаль вернется в тур

Бывшая первая ракетка миранадеется вернуться на корт перед Открытым чемпионатом Австралии. Об этом сообщил Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«Рафа в порядке, восстанавливается. Если все пойдет по плану, он хочет вернуться на корт к Открытому чемпионату Австралии-2024», — приводит слова Тони Надаля El Desmarque de Cuatro.

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер ранее заявил, что Надаль может выступить на финальном турнире в ноябре.

Напомним, Надаль ни разу не играл с тех пор, как в начале года получил травму в матче против американца Маккензи Макдональда на Australian Open.

Australian Open-2024 пройдет с 15 по 28 января.