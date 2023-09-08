Киз: Поражение от Соболенко — отстой

Американская теннисисткапрокомментировала поражение отв матче 1/2 финала Открытого чемпионата США/

«Очевидно, я была невероятно рада оказаться в полуфинале US Open. Но это поражение — отстой. Конечно, есть возможность обратить ситуацию в позитивное русло, это действительно можно сделать. Я знаю, что мне есть чем гордиться, и впереди ещё есть турниры, а которых можно проявить себя.

Я очень хорошо начала матч, а Арина действовала не лучшим образом. После второго сета она приблизилась, мы начали играть ноздря в ноздрю. Это был действительно хороший матч высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла», — сказала Киз на пресс-конференции.

В финале между собой сыграют Арина Соболенко из Беларуси и Кори Гауфф из США.