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    Медведев считает Джоковича и Алькараса фаворитами US Open-2023

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Карлос Алькарас
    Россиянин Даниил Медведев назвал первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и занимающего второе место в рейтинге серба Новака Джоковича фаворитами US Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Ну, с Алькарасом финала быть не может, только если полуфинал. А вообще, знаете, я не из тех, кто не смотрит на сетку, так что знаю, что полуфинал у меня может быть с Алькарасом, четвертьфинал с Рублёвым. Но надо идти от матча к матчу, наслаждаться моментом и постараться выйти туда.

    Мы знаем, что самые сильные игроки сейчас — Алькарас и Джокович, однако им тоже надо выиграть свои матчи, чтобы встретиться со мной, если я там буду (улыбается). То же самое и со мной. Так что сейчас важно стараться выигрывать свои матчи, шаг за шагом. Потом увидим, как у них складываются дела. Но сейчас Карлос и Новак — это самые громкие имена, фавориты», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Медведев в первом матче на US Open разгромил венгра Аттилу Балажа, отдав ему всего два гейма. Следующим его соперником будет Кристофер О’Коннелл из Австралии.

    В полуфинале Медведев может сыграть с Алькарасом, в финале — с Джоковичем.

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