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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Ольховский надеется, что Прозорова победит Возняцки на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Каролин Возняцки
    Двукратный победитель ТБШ в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянки Татьяны Прозоровой победить датчанку Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата США.

    Каролин Возняцки
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    Каролин Возняцки

    «Татьяна молодец, что прошла квалификацию, для нее будет хорошим опытом выступление в основной сетке турнира Большого шлема. Сейчас непонятно, в какой форме Возняцки, она сыграла не так много матчей после возвращения, но после долгого перерыва возвращаться всегда непросто. Для Возняцки Татьяна точно не будет подарком, все-таки она уже сыграла тут несколько матчей, выиграла их и почувствовала уверенность в своих силах, поэтому я думаю, что Прозорова имеет хорошие шансы на победу», — приводит слова Ольховского ТАСС.

    US Open 2023 стартовал 28 августа. В прошлом сезоне турнир выиграла представительница Польши Ига Швентек.

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