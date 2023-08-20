Соболенко проиграла Муховой в полуфинале турнира в Цинциннати

Белорусская теннисисткане сумела выйти в финал турнира в Цинциннати (США).

В полуфинале Соболенко уступила Каролине Муховой из Чехии — 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Арина Соболенко по ходу встречи реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и шесть двойных ошибок. Также на счету каждой из теннисисток по три выполненных эйса.

В финале Мухова сыграет с американкой Коко Гауфф. Встреча пройдет 20 августа.