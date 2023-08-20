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    Гауфф — победительница турнира в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Каролина Мухова Кори Гауфф 
    Американка Кори Гауфф стала победительницей хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет 2,7 млн долларов.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    В финальном матче американская теннисистка за 1 час 55 минут обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову — 6:3, 6:4.

    Гауфф, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок.

    На счету Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

    Это крупнейший финал в карьере 19-летней Гауфф на турнирах под эгидой WTA. Американская теннисистка в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде.

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