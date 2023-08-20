Гауфф — победительница турнира в Цинциннати

Американкастала победительницей хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет 2,7 млн долларов.

В финальном матче американская теннисистка за 1 час 55 минут обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову — 6:3, 6:4.

Гауфф, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок.

На счету Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

Это крупнейший финал в карьере 19-летней Гауфф на турнирах под эгидой WTA. Американская теннисистка в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде.