Кафельников оценил шансы Медведева в матче с Руне

Известный в прошлом российский теннисистподелился ожиданиями от финального матча турнира в Риме (Италия) между

«Действительно, Медведев сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь — очередной финал турнира серии "Мастерс".

Будем болеть и надеяться, что он сегодня возьмет первый свой титул на грунте. А там — будем смотреть, шансы 50 на 50, я пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

Эксперты LiveSport подготовили специальный прогноз на этот поединок. Его начало запланировано на 17:00 мск.