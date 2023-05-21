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    Кафельников оценил шансы Медведева в матче с Руне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Хольгер Руне
    Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча турнира в Риме (Италия) между Даниилом Медведевым и Хольгером Руне.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Действительно, Медведев сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь — очередной финал турнира серии "Мастерс".

    Будем болеть и надеяться, что он сегодня возьмет первый свой титул на грунте. А там — будем смотреть, шансы 50 на 50, я пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву», — приводит слова Кафельникова «Газета.Ru».

    Эксперты LiveSport подготовили специальный прогноз на этот поединок. Его начало запланировано на 17:00 мск.

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