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    Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев Ласло Джере
    Российский теннисист Аслан Карацев переиграл представителя Сербии Ласло Дьере в матче первого круга грунтового турнира в Мадриде (Испания).

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Встреча продолжалась ровно 2 час 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу 121-го в мировом рейтинге уроженца Владикавказа.

    Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Джере три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

    Таким образом, Карацев пробился во второй круг турнира, где сыграет против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

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