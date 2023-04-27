Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисистпереиграл представителя Сербиив матче первого круга грунтового турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась ровно 2 час 2 минуты и завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу 121-го в мировом рейтинге уроженца Владикавказа.

Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Джере три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Таким образом, Карацев пробился во второй круг турнира, где сыграет против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.