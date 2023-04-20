ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
  • 17:25
    • Рублев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Баня-Луке
  • 17:20
    • Потапова обыграла Гауфф и прошла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
  • 14:43
    • СМИ: «Реал» продлил контракт с Модричем
    Все новости спорта

    Хачанов уступил Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Даниэль Эванс
    Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания).

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    Россиянин проиграл британцу Дэниелу Эвансу в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 28 минут.

    26-летний Хачанов, который занимает 11-е место в мировом рейтинге, пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

  • Рублев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Баня-Луке
  • Читайте по теме

    • За выход в полуфинал турнира Эванс сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры