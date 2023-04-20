Хачанов уступил Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Российский теннисистне сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Барселоне (Испания).

Россиянин проиграл британцу Дэниелу Эвансу в третьем круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 28 минут.

26-летний Хачанов, который занимает 11-е место в мировом рейтинге, пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира Эванс сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).