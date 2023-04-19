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    Соболенко уверенно обыграла Крейчикову на турнире в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Барбора Крейчикова
    Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В матче второго круга турнира вторая ракетка мира без особых проблем обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 17 минут.

    Соболенко 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

    В четвертьфинале представительница Беларуси сыграет с сильнейшей в паре Паула Бадоса (Испания) — Кристина Бушкэ (Испания).

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