Соболенко уверенно обыграла Крейчикову на турнире в Штутгарте

Белорускавышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга турнира вторая ракетка мира без особых проблем обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 17 минут.

Соболенко 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале представительница Беларуси сыграет с сильнейшей в паре Паула Бадоса (Испания) — Кристина Бушкэ (Испания).