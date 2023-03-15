Надаль примет участие в «Мастерсе» в Монте-Карло

Испанский теннисистзаявился на турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Рафа был первым игроком, который заявился. Он хочет играть и хочет принять участие в этом турнире, который он так любит», — приводит слова директора турнира Дэвида Мэсси Marca.

Помимо 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» в Монте-Карло также выступят первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, Карлос Алькарас из Испании, Стефанос Циципас из Греции и теннисист из Норвегии Каспер Рууд.

Отметим, что 36-летний Надаль, который получил травму на Australian Open и с тех пор не принимал участия в матчах, выигрывал в Монте‑Карло 11 раз в одиночном разряде.

Турнир в Монте-Карло состоится с 9 по 16 апреля.