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    Надаль примет участие в «Мастерсе» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявился на турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Рафа был первым игроком, который заявился. Он хочет играть и хочет принять участие в этом турнире, который он так любит», — приводит слова директора турнира Дэвида Мэсси Marca.

    Помимо 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» в Монте-Карло также выступят первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, Карлос Алькарас из Испании, Стефанос Циципас из Греции и теннисист из Норвегии Каспер Рууд.

    Отметим, что 36-летний Надаль, который получил травму на Australian Open и с тех пор не принимал участия в матчах, выигрывал в Монте‑Карло 11 раз в одиночном разряде.

    Турнир в Монте-Карло состоится с 9 по 16 апреля.

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