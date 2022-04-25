Карацев опустился на три позиции в рейтинге ATP

Россиянинопустился на три позиции в рейтинге АТР и теперь занимает 33-ю строчку, сообщается на сайте организации.

Лидером остался серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев. Однако если неделю назад между теннисистами было 110 очков, то сейчас — 320. Тройку лучших, как и ранее, замыкает немец Александр Зверев.

Андрей Рублев, несмотря на победу на турнире в Белграде, остался на восьмой позиции.

Рейтинг АТР (25 апреля)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5770

6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4570

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4025

9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…

33 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1253.