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    Карацев опустился на три позиции в рейтинге ATP

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    Россиянин Аслан Карацев опустился на три позиции в рейтинге АТР и теперь занимает 33-ю строчку, сообщается на сайте организации.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Лидером остался серб Новак Джокович, вторым идет россиянин Даниил Медведев. Однако если неделю назад между теннисистами было 110 очков, то сейчас — 320. Тройку лучших, как и ранее, замыкает немец Александр Зверев.

    Андрей Рублев, несмотря на победу на турнире в Белграде, остался на восьмой позиции.

    Рейтинг АТР (25 апреля)

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465
    4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5770
    6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4570
    7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4025
    9 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3827
    10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625…
    26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633…
    33 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1253.

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