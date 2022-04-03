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    Наоми Осака: Реально хочу быть первой ракеткой мира, ставлю перед собой такую цель

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака
    Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала о целях на текущий сезон.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    «Сейчас моя главная цель — быть сеяной на "Ролан Гаррос". А в следующем году или даже в конце этого я бы хотела войти в топ-10. А ещё через год хочу снова стать первой ракеткой мира. Оу, это громкое заявление. Давайте я скажу топ-5. Хотя нет, забудьте. Я реально хочу быть №1 и ставлю перед собой такую цель.

    Мне приятно чувство погони. Желание стремиться к лучшему. Для меня полезно наблюдать за первой ракеткой мира, чтобы стремиться к её уровню», — приводит слова Осаки Punto de Break.

    В данный момент Осака занимает 77-ю строчку рейтинга WTA. Однако после успешного выступления в Майами (США) — выход в финал — она станет 36-й ракеткой мира.

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