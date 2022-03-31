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    Медведев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач
    Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-1000 Miami Open, призовой фонд которого превышает 8,5 миллионов долларов.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В четвертьфинале российский теннисист за 2 часа 3 минуты проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

    На счету Медведева 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк при 4 брейк-пойнтах. У Хуркача — 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и всего 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

    Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.

    В полуфинале Хуркач сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

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