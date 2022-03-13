Кудерметова высказалась после уверенной победы над Осакой в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира, российская теннисисткапрокомментировала победу над экс первой ракеткой мира, японкойво втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Приятно играть против прекрасных теннисисток, таких как Наоми, потому что я ещё никогда не играла с ней. Я хотела провести этот матч, потому что думала посмотреть, что я могу улучшить и в чём мне обязательно нужно прибавить.

Сегодня я играла очень хорошо. Надеюсь, продолжу в том же духе», — приводит слова Кудерметовой «твиттер» WTA Insider.

В матче второго круга Кудерметова (21) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», японку Наоми Осаку (LD) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.