Касаткина и Калинская вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету американки, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Синвэнь Жен (Китай) — Анжелика Кербер (Германия).
Также вторую стадию данного турнира преодолела и россиянка Анна Калинская, которая переиграла француженку Ализе Корне — 6:4, 0:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету Калинской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В третьем круге россиянка встретится с румынкой Сораной Кырстей.
Россиянка Людмила Самсонова также пробилась в третий круг соревнования, обыграв американку Энн Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Самсонова встретится с Данкой Ковинчич из Черногории.