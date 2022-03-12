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    Касаткина и Калинская вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:4, 4:6, 7:5.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Касаткина сделала 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету американки, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

    В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Синвэнь Жен (Китай) — Анжелика Кербер (Германия).

    Также вторую стадию данного турнира преодолела и россиянка Анна Калинская, которая переиграла француженку Ализе Корне — 6:4, 0:6, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету Калинской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

    В третьем круге россиянка встретится с румынкой Сораной Кырстей.

    Россиянка Людмила Самсонова также пробилась в третий круг соревнования, обыграв американку Энн Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

    В третьем круге Самсонова встретится с Данкой Ковинчич из Черногории.

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