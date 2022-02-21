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    Кудерметова заняла рекордное место в карьере в рейтинге WTA

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    Россиянка Вероника Кудерметова установила личный рекорд, поднявшись на 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на сайте организации.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    На минувшей неделе Кудерметова дошла до финала турнира в Дубае, где уступила Елене Остапенко.

    Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова потеряла одну строчку и переместилась на 14-е место. Дарья Касаткина осталась 28-й, Людмила Самсонова — 34-й, а Екатерина Александрова поднялась на 50-ю строчку.

    Сохраняет лидерство в рейтинге австралийка Эшли Барти.

    Рейтинг WTA. 21 февраля

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5563.
    3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5003.
    4 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
    5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347.
    6 (8). Мария Саккари (Греция) — 4191.
    7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4137.
    8 (9). Ига Швентек (Польша) — 3936.
    9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3350.
    10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065.
    ...
    14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2528...
    25 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1880...
    28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1760...
    34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1532...
    50 (51). Екатерина Александрова (Россия) — 1106...
    72 (80). Варвара Грачева (Россия) — 902...
    100 (102). Анна Калинская (Россия) — 694.

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