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    Веснина: Конечно, Медведеву было обидно, что публика больше болела за Надаля, но это было ожидаемо

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Рафаэль Надаль ATP Australian Open Елена Веснина
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

    «Даниил не только не уступал, он и вёл игру, выиграл первый и второй сеты.

    Надалю было крайне неудобно с ним играть, потому что Даня может показать себя в длинных розыгрышах и при этом у него хорошая первая подача. Благодаря ей он может выигрывать лёгкие мячи.

    Конечно, Дане было обидно, что публика больше болела за Надаля, но это было ожидаемо. Они знают Рафаэля на протяжении долгих лет, он много раз был в финалах. Он великий теннисист, и многие болеют за него, потому что знают его.

    Даня играл моментами гораздо лучше, но с четвёртого сета Рафаэль перевёл поединок в то русло, которое было удобно ему. До этого полностью всем владел Даня», — заявила RT Веснина.

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