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    Тарпищев назвал причины поражения Медведева от Надаля в финале Australian Open

    Теннис Шамиль Тарпищев Australian Open Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

    Даниил Медведев и Рафаэль Надаль
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    Даниил Медведев и Рафаэль Надаль

    Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

    «Даня всё равно гений. Он станет первой ракеткой мира в этом году. Насколько понимаю, уже 27 февраля он поднимется на эту строчку. Будем двигаться дальше.

    Он убит этим поражением, но надо отойти. Медведев играл здорово, не давал шансов Надалю два сета. Надо сделать выводы над ошибками и идти дальше.

    У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было.

    От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

    Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом.

    По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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