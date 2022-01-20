Рублев обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисиствышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперником россиянина во втором круге был литовец Ричардас Беранкис. Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель пары Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия).

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