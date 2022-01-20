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    Рублев обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Соперником россиянина во втором круге был литовец Ричардас Беранкис. Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

    Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

    Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель пары Норберт Гомбош (Словакия) — Марин Чилич (Хорватия).

    Лучший результат Рублева на Australian Open — 1/4 финала (2021).

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