Юристы Джоковича сомневаются в необходимости оспаривать решение об отмене визы

Юристыпока не подавали апелляцию на решение министра иммиграции Австралии о повторной отмене визы сербского теннисиста.

По информации The Age, адвокаты Джоковича рассматривают вариант, при котором апелляция будет рассмотрена в ускоренном порядке, а решение по делу будет принято не позднее воскресенья.

Кроме того, представители первой ракетки мира хотят, чтобы судебный процесс транслировался в прямом эфире.

В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.