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    ATP прокомментировала ситуацию с Джоковичем в Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Коронавирус в спорте Australian Open ATP Новак Джокович 
    ATP впервые высказалась о скандальной ситуации с въездом серба Новака Джоковича в Австралию.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «ATP безусловно уважает жертвы, на которые пришлось пойти австралийскому народу с момента появления коронавируса, в частности строжайшую иммиграционную политику. Однако трудности, связанные с въездом игроков в Австралии, подчеркнули необходимость более чёткой формулировки правил.

    Очевидно, что Новак Джокович, отправляясь в Мельбурн, полагал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, которое не нарушает правил въезда в страну. Серия событий, приведших к судебному заседанию в понедельник, нанесла ущерб всем фронтам, в том числе подготовке Новака к Открытому чемпионату Австралии. Запросы на медицинское освобождение игроков подаются независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности всего этого процесса. Мы приветствуем результаты слушаний в понедельник и с нетерпением ждем нескольких захватывающих недель тенниса впереди.

    Отметим, что ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам тура, что, по нашему мнению, необходимо для нашего вида спорта, чтобы справиться с пандемией. Это основано на научных данных, подтверждающих преимущества вакцин, и соответствует глобальным правилам путешествий, которые, как мы ожидаем, со временем станут более строгими. Нас обнадеживает тот факт, что 97 процентов из 100 лучших игроков прошли вакцинацию перед Открытым чемпионатом Австралии в этом году», — говорится в заявлении.

    Напомним, по прибытии в Австралию для участия в Australian Open сербского теннисиста, который не вакцинировался от коронавируса, задержали и отправили на карантин в отель для иммигрантов. В понедельник, 10 января, окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича.

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