Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.
Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей.
Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — сообщила Павлюченкова в Instagram.
Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open-2022. Турнир пройдет с 17 по 30 января.