Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

Российская теннисисткасдала положительный тест на коронавируса по прибытии в Австралию. Она входит в число участников турнира Australian Open-2022.

«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.

Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей.

Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — сообщила Павлюченкова в Instagram.

Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open-2022. Турнир пройдет с 17 по 30 января.