ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 08:57
    • Тардиф раскрыл некоторые подробности проведения нового МЧМ-2022
  • 08:46
    • Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус
  • 01:15
    • Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
  • 00:27
    • «Челси» упустил победу над «Брайтоном»
  • 22:35
    • Россия может вылететь с МЧМ-2022, если не наберет очки в матче с США
    Все новости спорта

    Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавируса по прибытии в Австралию. Она входит в число участников турнира Australian Open-2022.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    «Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.

    Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей.

    Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — сообщила Павлюченкова в Instagram.

    Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open-2022. Турнир пройдет с 17 по 30 января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «МЮ» в матче с изнуренным ковидом аутсайдером?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Эвертон» прервет неудачную серию в матчах с «Ньюкаслом»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • В Балашихе «Авангард» не оставит шансов «Трактору»?
  • «Авангард» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.39
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад (Б)
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Овьедо — Понферрадина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бургос — Аморебьета
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры