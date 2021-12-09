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    Шарапова третья в списке по количеству заработанных денег за карьеру среди теннисисток

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    Мария Шарапова стала третьей по количеству заработанных денег за карьеру среди теннисисток, сообщает Tennis 365.

    Мария Шарапова
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    Мария Шарапова

    Россиянка, выигравшая 5 турниров «Большого шлема», заработала 38 777 962 долларов.

    Лидерами списка являются сестры Серена и Венус Уильямс у которых 94 и 42 млн долларов соответственно.

    Также в десятку вошла россиянка Светлана Кузнецова с результатом 25 816 890 млн долларов.

    Десятка выглядит так:

    1. Серена Уильямс (США) — 94 518 971

    2. Винус Уильямс (США) — 42 280 541

    3. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962

    4. Симона Халеп (Румыния) — 37 950 240

    5. Каролина Возняцки (Дания) — 35 233 415

    6. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 33 733 916

    7. Петра Квитова (Чехия) — 33 420 592

    8. Анжелика Кербер (Германия) — 31 327 924

    9. Агнешка Радваньска (Польша) — 27 683 807

    10. Светлана Кузнецова (Россия) — 25 816 890

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