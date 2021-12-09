Шарапова третья в списке по количеству заработанных денег за карьеру среди теннисисток

Мария Шарапова Фото: globallookpress.com
Россиянка, выигравшая 5 турниров «Большого шлема», заработала 38 777 962 долларов.
Лидерами списка являются сестры Серена и Венус Уильямс у которых 94 и 42 млн долларов соответственно.
Также в десятку вошла россиянка Светлана Кузнецова с результатом 25 816 890 млн долларов.
Десятка выглядит так:
1. Серена Уильямс (США) — 94 518 971
2. Винус Уильямс (США) — 42 280 541
3. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962
4. Симона Халеп (Румыния) — 37 950 240
5. Каролина Возняцки (Дания) — 35 233 415
6. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 33 733 916
7. Петра Квитова (Чехия) — 33 420 592
8. Анжелика Кербер (Германия) — 31 327 924
9. Агнешка Радваньска (Польша) — 27 683 807
10. Светлана Кузнецова (Россия) — 25 816 890