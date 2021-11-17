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    Тарпищев: В случае выступления Карацева в Турине будем играть с листа Кубок Дэвиса

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможное участие Аслана Карацева в итоговом турнире АТР.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В среду, 17 ноября, стало известно о том, что поляк Хуберт Хуркач отсутствовал на тренировке, поскольку имеет проблемы со здоровьем. В случае отказа Хуркача от дальнейшего выступления его заменит Карацев.

    «Понятно, что от участия наших теннисистов в турнире страдает сборная, и ясно уже, что Кубок Дэвиса, который начинается сразу после Итогового турнира, будем играть с листа.

    Но если все так сложится и Аслан сыграет в Турине, это для него будет хорошо. Понятно, что из группы он не выходит, но само выступление будет полезно для уверенности и практики», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    Напомним, ранее с турнира снялись итальянец Маттео Берретини и грек Стефанос Циципас.

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