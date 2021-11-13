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    Медведеву по силам защитить титул на итоговом турнире АТР, считает Давыденко

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил форму Даниила Медведева перед итоговым турниром АТР.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    На предварительном этапе Медведев сыграет в одной группе c Александром Зверевым, Маттео Берретини и Хубертом Хуркачем.

    «Судя по финалу в Париже Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире. Хотя сказать на сто процентов не могу.

    По нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Джоковича фаворитами турнира. Даниил и Новак доминируют в последние недели на турнирах.

    Понимаете, Джокович ведь тоже не хочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, поэтому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине.

    С первых матчей будет видно, как будет развиваться ситуация в группе», — цитирует Давыденко «Чемпионат».

    Напомним, итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является действующим победителем турнира.

    Джокович начнет свой путь в компании Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда.

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