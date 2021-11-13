Медведеву по силам защитить титул на итоговом турнире АТР, считает Давыденко

Бывшая третья ракетка мираоценил формуперед итоговым турниром АТР.

На предварительном этапе Медведев сыграет в одной группе c Александром Зверевым, Маттео Берретини и Хубертом Хуркачем.

«Судя по финалу в Париже Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире. Хотя сказать на сто процентов не могу.

По нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Джоковича фаворитами турнира. Даниил и Новак доминируют в последние недели на турнирах.

Понимаете, Джокович ведь тоже не хочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, поэтому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине.

С первых матчей будет видно, как будет развиваться ситуация в группе», — цитирует Давыденко «Чемпионат».

Напомним, итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является действующим победителем турнира.

Джокович начнет свой путь в компании Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда.