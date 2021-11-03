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    Павлюченкова одолела Корне и вывела Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

    Теннис WTA Ализе Корне Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Прогнозы на теннис
    Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Во втором туре группового этапа российская теннисистка за 2 часа 26 минут победила француженку Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

    Женская сборная России сравняла счет в противостоянии с Францией (1:1). Ранее Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель (3:6, 6:4, 3:6).

    Таким образом, российская команда досрочно оформила выход в полуфинальную стадию, где встретится с победителем группы С (там играют сборные Словакии, Испании и США).

    В заключительной парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.

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