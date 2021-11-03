Павлюченкова одолела Корне и вывела Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Россиянкаодержала победу в матче в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг.

Во втором туре группового этапа российская теннисистка за 2 часа 26 минут победила француженку Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Женская сборная России сравняла счет в противостоянии с Францией (1:1). Ранее Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель (3:6, 6:4, 3:6).

Таким образом, российская команда досрочно оформила выход в полуфинальную стадию, где встретится с победителем группы С (там играют сборные Словакии, Испании и США).

В заключительной парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.