Хачанов проиграл Чиличу на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянинне сумел пробиться в третий круг турнира St. Petersburg Open.

В матче второго круга российский теннисист за 2 часа и 29 минут проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу — 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На счету Чилича — 15 подач навылет, три двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).