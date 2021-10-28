ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» потерпела крупнейший разгром за 43 годаИсторическое банкротство «Баварии»
  • 20:33
    • Хави о «Барселоне»: Я сосредоточен на работе в «Аль-Садде»
  • 19:30
    • «Магнитка» обыграла «Ак Барс», одержав пятую победу подряд
  • 17:34
    • Защитник «Ювентуса» пропустит матч с «Зенитом» из-за травмы
  • 16:37
    • СМИ: «Барселона» согласовала с «Аль-Саддом» переезд Хави
  • 16:09
    • Немецкий специалист вошел в тренерский штаб «Локомотива»
    Все новости спорта

    Хачанов проиграл Чиличу на турнире в Санкт-Петербурге

    Теннис ATP Марин Чилич Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира St. Petersburg Open.

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    В матче второго круга российский теннисист за 2 часа и 29 минут проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу — 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

    Хачанов восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

    На счету Чилича — 15 подач навылет, три двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из десяти.

    За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Атлетико» три очка из Валенсии?
  • «Леванте» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Наполи» не оступится на своем поле
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержит ли «Реал Сосьедад» лидерство в Примере?
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры