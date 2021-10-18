Павлюченкова опустилась на 16 место в рейтинге WTA

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. Второе и третье места в списке также за собой сохранили Арина Соболенко (Белоруссия) и Каролина Плишкова (Чехия) соответственно.
На четвертую позицию в рейтинге вышла чешка Барбора Крейчикова, в топ-10 вошла представительница Туниса Онс Жабер, которая поднялась с 14-го на восьмое место. В десятку вернулась японка Наоми Осака, полька Ига Швентек опустилась с четвертой на 11-ю строчку.
Лучшая из россиянок в рейтинге Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-й на 16-ю строчку. Дарья Касаткина улучшила позицию на две строчки (с 30-й на 28-ю).
Рейтинг WTA. 18 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077.
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320.
4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4748.
5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4096.
7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4005.
8 (14). Онс Жабер (Тунис) — 3500.
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365.
10 (12). Наоми Осака (Япония) — 3326.
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13 (27). Паула Бадоса (Испания) — 3248...
16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2986...
28 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 2205...
32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1980...
37 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1641...
42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551...
68 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
80 (84). Варвара Грачева (Россия) — 870...
85 (95). Вера Звонарева (Россия) — 849.