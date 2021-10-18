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    Павлюченкова опустилась на 16 место в рейтинге WTA

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    Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок от 18 октября.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. Второе и третье места в списке также за собой сохранили Арина Соболенко (Белоруссия) и Каролина Плишкова (Чехия) соответственно.

    На четвертую позицию в рейтинге вышла чешка Барбора Крейчикова, в топ-10 вошла представительница Туниса Онс Жабер, которая поднялась с 14-го на восьмое место. В десятку вернулась японка Наоми Осака, полька Ига Швентек опустилась с четвертой на 11-ю строчку.

    Лучшая из россиянок в рейтинге Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-й на 16-ю строчку. Дарья Касаткина улучшила позицию на две строчки (с 30-й на 28-ю).

    Рейтинг WTA. 18 октября

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077.
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115.
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320.
    4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4748.
    5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.
    6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4096.
    7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4005.
    8 (14). Онс Жабер (Тунис) — 3500.
    9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365.
    10 (12). Наоми Осака (Япония) — 3326.
    ...
    13 (27). Паула Бадоса (Испания) — 3248...
    16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2986...
    28 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 2205...
    32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1980...
    37 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1641...
    42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551...
    68 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
    80 (84). Варвара Грачева (Россия) — 870...
    85 (95). Вера Звонарева (Россия) — 849.

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