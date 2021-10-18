Павлюченкова опустилась на 16 место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок от 18 октября.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. Второе и третье места в списке также за собой сохранили Арина Соболенко (Белоруссия) и Каролина Плишкова (Чехия) соответственно.

На четвертую позицию в рейтинге вышла чешка Барбора Крейчикова, в топ-10 вошла представительница Туниса Онс Жабер, которая поднялась с 14-го на восьмое место. В десятку вернулась японка Наоми Осака, полька Ига Швентек опустилась с четвертой на 11-ю строчку.

Лучшая из россиянок в рейтинге Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-й на 16-ю строчку. Дарья Касаткина улучшила позицию на две строчки (с 30-й на 28-ю).

Рейтинг WTA. 18 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320.

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4748.

5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425.

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4096.

7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4005.

8 (14). Онс Жабер (Тунис) — 3500.

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365.

10 (12). Наоми Осака (Япония) — 3326.

...

13 (27). Паула Бадоса (Испания) — 3248...

16 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2986...

28 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 2205...

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1980...

37 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1641...

42 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1551...

68 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 985...

80 (84). Варвара Грачева (Россия) — 870...

85 (95). Вера Звонарева (Россия) — 849.